Frederico Varandas e Bruno Sá. Corrida à presidência do Sporting é feita a dois

A candidatura de Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, entregou esta quarta-feira as assinaturas necessárias para participar nas eleições dos órgãos sociais do clube, a 14 de março., apelou João Palma, líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting.A candidatura encabeçada por Frederico Varandas apresenta João Teives, que se recandidata à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, e o estreante Pedro Almeida Cabral, para suceder a João Palma na chefia da MAG., referiu Miguel Ribeiro Telles, mandatário da candidatura e antigo vice-presidente do clube.Por sua vez,nas próximas eleições.No vídeo de apresentação da candidatura, Bruno Sá lançou o mote para os objetivos a concretizar na presidência do clube. O empresário deverá formalizar a decisão esta quinta-feira, último dia para a apresentação das listas em eleição.Em entrevista à, Bruno Sá explicou que se candidata à presidência para devolver a essência do clube aos adeptos.“Estamos a desligar-nos. Descalçar os sócios à entrada dos jogos, abandonar os núcleos, as assembleias gerais sem pessoas.... Noto tudo muito, muito empresa”, disse.Ao longo dos dois mandatos,. Principal favorito à reeleição, o presidente leonino não está sozinho nesta corrida cuja meta será cruzada a 14 de março.