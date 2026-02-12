Sporting
Frederico Varandas e Bruno Sá. Corrida à presidência do Sporting é feita a dois
Vencedor em 2018 e 2022 – com 42,32 e 85,8 por cento dos votos, respetivamente –, Frederico Varandas concorre à terceira eleição consecutiva para dirigir o emblema verde e branco e volta a ter adversário.
A candidatura de Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, entregou esta quarta-feira as assinaturas necessárias para participar nas eleições dos órgãos sociais do clube, a 14 de março.
“A lista está entregue e vamos proceder a alguns formalismos. Espero que decorra com a elevação própria dos sócios, do historial e da imagem do clube”, apelou João Palma, líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting.
A candidatura encabeçada por Frederico Varandas apresenta João Teives, que se recandidata à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, e o estreante Pedro Almeida Cabral, para suceder a João Palma na chefia da MAG.
“Acredito que o futuro, com a eventual eleição desta direção, está assegurado. Não diria que não estivesse com outra, mas acredito que esta é a melhor solução para continuar a gerir os destinos do clube pelo que tem sido feito ao nível de infraestruturas, desportivo, económico e financeiro”, referiu Miguel Ribeiro Telles, mandatário da candidatura e antigo vice-presidente do clube.
Por sua vez, Bruno Sorreluz, mais conhecido pelo apelido “Sá”, proprietário do popular restaurante nas imediações do Estádio de Alvalade “O cantinho do Sá”, anunciou que será concorrente do atual presidente dos leões nas próximas eleições.
No vídeo de apresentação da candidatura, Bruno Sá lançou o mote para os objetivos a concretizar na presidência do clube. O empresário deverá formalizar a decisão esta quinta-feira, último dia para a apresentação das listas em eleição.
Em entrevista à Bola, Bruno Sá explicou que se candidata à presidência para devolver a essência do clube aos adeptos.
“Estamos a desligar-nos. Descalçar os sócios à entrada dos jogos, abandonar os núcleos, as assembleias gerais sem pessoas... O Sporting tem vindo a ser um clube vitorioso, mas o estádio raramente está cheio. Noto tudo muito corporate, muito empresa”, disse.
Ao longo dos dois mandatos, Frederico Varandas tornou-se o presidente mais titulado da história do Sporting, com nove troféus contra os oito de António José Ribeiro Ferreira. Principal favorito à reeleição, o presidente leonino não está sozinho nesta corrida cuja meta será cruzada a 14 de março.
