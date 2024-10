Frederico Varandas. Presidente do Sporting entrevistado no "Trio D`Ataque"

O presidente do Sporting é entrevistado este domingo à noite no programa "Trio D'Ataque", da RTP 3. Frederico Varandas vai ser questionado sobre a saída de Hugo Viana, o futuro do treinador Rúben Amorim e de Gyökeres, bem como os processos judiciais do Benfica e a nova liderança do Futebol Clube do Porto.