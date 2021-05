Frederico Varandas suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina

"Os membros da secção profissional do CD da FPF decidem julgar procedente, por provada, a acusação e, consequentemente, condenam o arguido Frederico Nuno Faro Varandas na sanção de 45 dias de suspensão e, acessoriamente, na sanção de multa de 7.650 euros", pode ler-se no comunicado daquela secção.



Entre os restantes castigos decididos, realce ainda para a multa aplicada à Sporting de Braga SAD de 12.495 euros também por declarações publicadas no dia 03 de novembro de 2020, logo após o embate com o Famalicão de 02 de novembro, nas quais foram feitas menções a jogos disputados pelos 'arsenalistas' nas seis jornadas anteriores.



Também a FC Porto SAD e a Sporting SAD foram multadas por falta de comparência de agentes desportivos à 'flash interview' do jogo entre ambas de 19 de janeiro de 2021, da meia-final da Taça da Liga, tendo os 'dragões' sido multados em 5.712 euros e os 'leões' em 6.630.