Fresneda, a "locomotiva" que conquistou Espanha

Aos 21 anos, a poucos dias de fazer 22 anos, o lateral-direito do Sporting recebeu a sua primeira chamada à seleção principal de Espanha, orientada por Luis de la Fuente, para render o lesionado Pedro Porro, curiosamente um lateral ex-leão.





O impacto desta convocatória fez eco imediato no seu país natal, com o prestigiado jornal Marca a dedicar-lhe um extenso artigo onde o define como uma "verdadeira locomotiva" e um "jogador muito solidário".

A afirmação de Fresneda em Alvalade tem sido sustentada por exibições de enorme entrega física e rigor tático. O jornal espanhol fez questão de recordar um dos dados mais impressionantes da sua afirmação de leão ao peito, o recorde absoluto de quilómetros percorridos num só jogo, fixado em 17 quilómetros durante o confronto da época passada frente ao Bodø/Glimt.Esta capacidade de pisar toda a ala direita, combinando a profundidade ofensiva com uma rápida transição defensiva, tornou-o peça fundamental no esquema do Sporting.Mas os elogios do jornal madrileno não se ficaram pelo rendimento desportivo. Adestacou a invulgar maturidade do jovem futebolista fora das quatro linhas. Num mundo do futebol tantas vezes criticado pela bolha em que os atletas vivem, Fresneda destaca-se pela sua forte componente académica e cultural.O lateral já domina o inglês e português, arranhando ainda algumas bases de alemão. Além disso, o artigo sublinha o facto de o jogador continuar a estudar e a preparar o seu futuro pós-carreira desportiva, mantendo uma "humildade necessária para triunfar dentro e fora do relvado".Com contrato blindado e a assumir-se como um dos indiscutíveis do plantel verde e branco, Iván Fresneda prepara-se agora para transpor o sucesso de Alvalade para o panorama internacional. A "locomotiva" espanhola já arrancou, escreve o jornale, para já, não dá sinais de abrandar.