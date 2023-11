Fresneda operado ao ombro esquerdo

“Iván Fresneda foi submetido, hoje, a cirurgia para correção de instabilidade do ombro esquerdo”, refere o clube, que não revela o tempo de paragem previsto.



Fresneda, de 18 anos, contratado ao Valladolid por nove milhões de euros, mais dois por objetivos, disputou cinco jogos pelos ‘leões’, dos quais dois a titular, na derrota com a Atalanta na Liga Europa e na Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide.



Também hoje, o Sporting informa que Geny Catamo, que tem uma lesão no adutor direito, prossegue tratamento, num dia em que a equipa prosseguiu o trabalho com novo treino na Academia de Alcochete, em preparação da receção ao Dumiense, em 26 de novembro, para a Taça de Portugal.



O treinador Rúben Amorim chamou vários jovens da formação, nomeadamente Gonçalo Esteves, Rodrigo Marquês, Chico Lamba, Pedro Bondo, Alexandre Brito, Miguel Menino, Tiago Ferreira, Diogo Cabral, Vando Félix e Emanuel Fernandes, quando são ainda várias as ausências de internacionais, ao serviço das respetivas seleções.



A equipa volta a treinar domingo, novamente em Alcochete, à porta fechada.