Futebol feminino do Sporting inicia treinos com dois reforços

Depois de dias dedicados à tradicional bateria de exames médicos, o grupo de trabalho liderado por Micael Sequeira começou o trabalho no relvado.



Do lote de atletas em campo, destaque para a guarda-redes alemã Anna Wellmann, bem como a média internacional espanhola sub-19 Daniela Arques, já integradas.



O grupo foi reforçado ainda com Carolina Santiago e Rita Almeida, emprestadas na temporada passada.



O Sporting atravessa um processo de profunda renovação, com várias das suas principais atletas e terem deixado as 'leoas', que na época transata ficaram em segundo lugar, a oito pontos do Benfica.



As 'verde e brancas' não vencem o campeonato desde 2017/18, quando conquistaram o segundo título no seu historial, numa competição em que o Benfica venceu as derradeiras cinco edições.