Futebolista Ana Borges troca Sporting por Benfica

"Sei o peso que é representar o Benfica. É neste momento a melhor equipa em Portugal, como mostram os títulos, e eu estou supercontente e superempolgada em fazer parte desta família. Que possamos dar muitas alegrias aos Benfiquistas", disse a antiga ‘capitã’ leonina, em declarações à BTV



A atleta de 35 anos estava no Sporting desde 2016, por empréstimo do Chelsea, acabando, no fim dessa temporada, por se vincular aos ‘leões’.



"A partir do momento em que entramos nesta casa, temos de querer conquistar todos os títulos possíveis e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões", acrescentou a jogadora, que se integra a seleção que vai disputar o Euro feminino, a decorrer na Suíça.



A mais internacional de todas as futebolistas portuguesas, com 185 presenças pela seleção, começou o seu percurso sénior em 2007 na Fundação Laura Santos, seguindo-se passagens pelas espanholas do Prainsa Zaragoza, as norte-americanas do SC Blue Heat, as espanholas do Atlético de Madrid e depois as inglesas do Chelsea, antes de chegar a Alvalade.



A polivalente jogadora promete “oferecer velocidade e entrega” à equipa, tanto na defesa como na ala, manifestando-se indiferente à posição na qual atuará, desde que se sinta “capaz de ajudar”.



“Não interessa a posição, o importante é estar lá dentro, ajudarmo-nos umas às outras e no fim sermos muito felizes", reforçou.



Natural de Gouveia, Ana Borges conquistou dois campeonatos pelo Sporting, três Taças de Portugal outras tantas Supertaças, enquanto pelo Chelsea venceu a Superliga inglesa em 2015, época na qual também celebrou a Taça.