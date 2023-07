Futebolista espanhola Brenda Pérez prolonga ligação ao Sporting até 2025

"Brenda Pérez continua de leão ao peito. A média espanhola, de 30 anos, renovou a ligação ao Sporting Clube de Portugal até 2025 e em 2023/2024 entra para a terceira temporada com a listada verde e branca", escreveu o emblema 'leonino', no sítio oficial na Internet.



Em declarações reproduzidas pelos meios de comunicação do Sporting, a média, de 30 anos, confessou que recebeu propostas para rumar as outras ligas e explicou o porquê de preferir ficar em Portugal.



"Estou muito feliz e muito entusiasmada por continuar aqui. Sendo sincera e falando com o coração, chegaram-me várias propostas durante as férias, mas sempre que pensei nelas, pensei no Sporting e o sorriso e o entusiasmo mantiveram-se", admitiu a jogadora espanhola.



A média ofensiva, que na época passada anotou 10 golos e duas assistências em 20 encontros oficiais, acrescentou que se sente em casa no Sporting e "todas as pessoas" gostam de si, razões que foram decisivas para permanecer.



No Sporting desde a temporada 2021/22, Brenda conquistou dois troféus logo na época de estreia, a Supertaça e a Taça de Portugal, pelo que deseja alcançar mais títulos de 'leão ao peito', tendo deixado um apelo aos adeptos.



"Da mesma maneira que nós acreditamos, acreditem também. Gostava muito que voltassem a acreditar em nós e que voltássemos a ganhar juntos. Todos sabemos e estamos conscientes de que a última época não foi boa, mas as coisas mudaram. Acreditem e estejam connosco todos os dias porque nós precisamos de apoio", pediu.