Futebolistas de Benfica e Sporting apontam à conquista da Supertaça feminina

Em conferência de imprensa conjunta realizada em pleno relvado do Estádio do Restelo, em Lisboa, as duas internacionais portuguesas falaram aos jornalistas sobre a preparação para o dérbi, junto ao troféu da Supertaça, o primeiro da época desportiva.



“O objetivo do nosso grupo é sempre vencer todas as competições em que estamos inseridas”, sublinhou a benfiquista Andreia Faria, que acrescentou: “Aqui não há favoritos. Somos duas boas equipas. Isto é só um jogo e pode cair para os dois lados”.



O Benfica participou no KAIF Trophy, com várias equipas europeias, durante a pré-época e, esta semana, goleou as israelitas do Kiryat Gat (4-0) e as luxemburguesas do Racing FC (7-0) na primeira eliminatória da Liga dos Campeões, mas Andreia Faria lembrou que “são coisas distintas” da Supertaça, onde as duas equipas poderão ter o seu público a apoiar nas bancadas, pela primeira vez desde a pandemia de covid-19.



“É muito bom poder contar com os adeptos. Já há muito tempo que não contamos com o apoio deles, mesmo sabendo que, fora do estádio, estão a torcer por nós. Estamos entusiasmadas por voltar a sentir essa sensação”, disse a centrocampista.



Já Andreia Jacinto desvalorizou as mudanças ocorridas no Sporting em relação à última época, com muitas saídas de jogadoras e também na equipa técnica, agora orientados por Mariana Cabral, mas frisou a atitude com que as ‘leoas’ pretendem encarar o jogo.



“As saídas são uma coisa normal no futebol, mas também tivemos os nossos reforços. Portanto, acho que não afeta nada, pois elas vieram trazer qualidade. No jogo de amanhã [sábado], o que vai contar é a atitude e isso nós temos muito”, vincou a atleta.



A trabalhar há dois meses com a nova equipa técnica, Andreia Jacinto revelou que as jogadoras estão “a assimilar bem as ideias da treinadora nova”, com o intuito de levar a Supertaça para o museu sportinguista, tendo “motivação extra” para o jogo decisivo.



“Aqui, a margem de erro é mínima. Portanto, temos de entrar concentradas desde o primeiro minuto e levar essa concentração até o árbitro apitar para o final do jogo”, expressou a jovem futebolista, de 19 anos, que atua habitualmente no meio-campo.



Em relação ao público no Restelo, Andreia Jacinto expressou que “os adeptos trazem outra luz ao futebol”: “Estávamos já cheias de saudades de os ter na bancada. Claro que este momento vai ser ainda mais especial se tivermos os adeptos aqui a apoiar”.



O Benfica, vencedor da última edição do campeonato feminino, defronta o Sporting, segundo classificado dessa edição, na Supertaça de futebol feminino, que abre a época desportiva, a realizar no sábado, a partir das 17:30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.