Futsal do Sporting contrata pivô Felipe Rufino

(Com Lusa)

“Estou muito feliz por realizar o sonho de jogar num clube tão grande e de poder disputar a Champions League”, disse Felipe Rufino, de 20 anos, que chega a casa do campeão europeu com o desejo de “ganhar esse titulo também”.Em Alvalade, o internacional brasileiro vai viver a primeira experiência longe de casa, mas mostra-se confiante numa rápida adaptação, até porque já se cruzou com alguns dos novos companheiros e com o ‘staff’ leonino.“Já conheci algumas pessoas e já deu para perceber que me vão ajudar, por isso acredito que vá correr tudo bem”, justificou, considerando gratificante a oportunidade de trabalhar com o treinador Nuno Dias.Felipe Rufino afirmou ter ficado muito feliz por Nuno Dias o ter escolhido e o seu desejo é “retribuir o máximo possível”.“Venho com muita vontade e espero contribuir com muitos golos”, referiu, sabendo que joga na mesma posição de jogadores com créditos mais do que firmados, como Zicky Té e Rocha.O pivô brasileiro considera que vem “agregar valor”, “ajudar e aprender com eles”, “conquistar o espaço pouco a pouco com os pés assentes no chão” e “não ficar com o lugar de ninguém”.