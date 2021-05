Futsal. Guitta volta atrás e renova pelo Sporting

"Fico muito feliz por continuar e pelo carinho que os sportinguistas têm demonstrado por mim. Estou feliz por ficar e continuar entre os melhores", afirmou Guitta, de 33 anos.



Sem revelar a duração do contrato, o guarda-redes, que veste a camisola leonina desde 2018/19, prometeu o mesmo empenho no futuro.



"Podem ter a certeza de que a sede de títulos vai continuar, assim como a garra que tenho dentro da quadra. Vou dar o meu máximo até ao último momento em que servir o Sporting", vincou.



Em 6 de maio último, Guitta tinha anunciado que ia deixar o Sporting, pelo qual conquistou títulos europeus de 2018/19 e 2020/21, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga, enquanto ainda disputa as meias-finais do campeonato nacional de 2020/21.



"Não vou ficar, não. Não tenho 'team' ainda. O empresário diz que não posso falar muita coisa. (...) Não chegámos a acordo (com o Sporting), é definitivo", disse o guarda-redes, numa conversa na rede Instagram com o antigo internacional brasileiro Vinicius.



Hoje, o responsável pelo futsal do Sporting, José Almeida, assumiu a satisfação com a renovação do contrato com o guarda-redes.



"É um contentamento para todos nós, era aquilo que queríamos há muito tempo. Nunca será fácil negociar com os melhores do mundo, mas sempre tivemos esperança e por isso é um dia muito feliz para nós", afirmou José Almeida, explicando que "as coisas não podem ser geridas com o coração e por isso é que as negociações demoraram algum tempo".



O dirigente dos "leões" realçou que a renovação se ficou a dever a uma confluência de vontades: "O Guitta quis ficar e nós e os adeptos também queríamos muito que ele ficasse".



Após o acordo, Guitta assumiu como objetivo a conquista do título nacional de futsal, que o Sporting não conquista desde 2017/18, sendo que ainda vai disputar as meias-finais da presente competição, frente aos Leões de Porto Salvo.



"É um objetivo meu e de toda a equipa. É a minha grande prioridade porque é o único título que ainda não tenho aqui. Merecemos conquistá-lo para coroar a sequência tão competitiva e vitoriosa desta época e também porque acho que o Sporting nunca teve um ano tão incrível como aquele que está a ter", rematou Guitta.