Futsal. Tomás Paçó quer ser campeão europeu

Os "leões" têm sido uma presença regular na fase decisiva da "Champions" de futsal, que apenas falharam uma vez desde 2016/17, quando caíram na Ronda de Elite em 2019/20, chegando nesse período por seis vez à final, que venceram em 2018/19 e 2020/21, defrontando agora o Palma Futsal na meia-final, numa "final four" que se vai disputar em Le Mans, em França.



“É como nas outras (presenças) todas, é focar ao máximo naquilo que temos de fazer. Sabemos o adversário que temos pela frente, temos experiência das outras meias-finais que tivemos, que perdemos, principalmente o ano passado que fizemos uma exibição não tão boa, porque acabámos de ficar no quarto lugar, depois perdemos com o Benfica também (no jogo de atribuição do terceiro lugar). Então o que queremos fazer é fazer o melhor possível e o que está na nossa cabeça é ganhar mais uma 'Champions'”, disse.



O internacional português, que venceu a principal competição europeia de clubes em 2021, acredita que os "leões" já estão “muito habituados”, porque “o Sporting, ao longo dos anos, está sempre nesta fase”, mas que vão ter de “estar ao melhor nível” para ultrapassarem o bicampeão Palma Futsal na sexta-feira, em Le Mans, em França, para chegar à final de domingo, na qual poderá encontrar os cazaques do Kairat Almaty ou os espanhóis do Cartagena.



“São detalhes (que vão decidir). Temos de olhar para cada jogador, que têm qualidade individual muito grande, é uma equipa com muita garra, que disputa todos os duelos até ao fim, e nós temos que ser nós, temos que olhar para nós, temos que ganhar todos os duelos, temos que pôr em prática tudo aquilo que o (treinador) Nuno (Dias) quer, e pôr em prática toda a qualidade individual que nós temos também”, assumiu.



“Sabemos que os jogos da 'Champions' são jogos diferentes, sabemos que os únicos dois títulos que o Palma tem são duas 'Champions', e isso diz muito daquilo que eles fazem nesta competição”, afirmou.