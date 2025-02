Geny Catamo falha treino no Sporting após sair de maca de triunfo com Farense

O futebolista internacional moçambicano Geny Catamo falhou hoje o regresso aos treinos do Sporting, tendo estado entregue ao departamento médico após sair lesionado aos 25 minutos do triunfo caseiro ante o Farense (3-1), no domingo.

Catamo foi substituído aos 25 minutos, saindo de maca após ter sofrido uma lesão no pé direito na disputa de um lance, e hoje, segundo os ‘leões’, esteve “entregue à unidade de performance”, desfalcando as opções de Rui Borges, como Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Hidemasa Morita.



Os titulares do jogo de domingo, em que o Sporting segurou a vantagem na frente da I Liga portuguesa de futebol, fizeram trabalho de recuperação, com treino normal dos restantes, no regresso à Academia do clube, em Alcochete, a caminho do clássico frente ao FC Porto, terceiro classificado, marcado para sexta-feira.



Os lisboetas voltam a treinar na quarta-feira, após gozarem folga na terça-feira, com vista à visita ao Estádio do Dragão.