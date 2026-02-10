Geny Catamo fora dos relvados duas a três semanas devido a lesão

O internacional moçambicano lesionou-se aos 82 minutos da partida, após uma disputa de bola com Martim Fernandes, saindo do campo visivelmente com queixas. Os exames médicos realizados confirmaram o problema muscular que o retira das opções do treinador Rui Borges para os próximos compromissos dos "leões".





Catamo não deverá ser opção para Rui Borges, pelo menos, nos próximos dois jogos. Receção ao Famalicão, no domingo, e a deslocação ao terreno do Moreirense, no dia 21 - jornadas 22 e 23 da Liga, respetivamente.



Na lista de jogadores entregues ao corpo clínico contam-se, também, Debast, Ioannidis e Quenda, este último faz a recuperação em Londres.

