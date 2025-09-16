Geovany Quenda aponta Sporting à presença no play-off da fase a eliminar

“O Sporting é um grande clube e tem de estar sempre a disputar grandes competições e a jogar contra os melhores da Europa. Entramos em campo sempre com a missão de vencer e vamos trabalhar para conseguir isso. O nosso objetivo é tentar estar no play-off”, frisou o extremo internacional sub-21 português, de 18 anos, em declarações à Sporting TV.



Presentes na fase principal da mais importante competição europeia de clubes pela 12.ª vez, e segunda consecutiva, os bicampeões nacionais recebem os cazaques do Kairat Almaty na quinta-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da jornada inaugural, sob arbitragem do polaco Damian Sylwestrzak.



“Começámos bem o campeonato e temos vindo a ter bons jogos. Mesmo na derrota com o FC Porto [por 2-1, na quarta jornada da I Liga], estivemos muito bem. Agora, vamos tentar entrar com o pé direito numa prova europeia, que tem bons jogadores e equipas”, avaliou.



Antes de ingressar nos ingleses do Chelsea, campeões mundiais de clubes, a partir do verão de 2026, Geovany Quenda está a cumprir a segunda temporada pela equipa principal do Sporting, tendo evocado a estreia na Liga dos Campeões, que aconteceu na receção vitoriosa aos franceses do Lille (2-0) e completa um ano exato na quarta-feira.



“É sempre arrepiante ouvir o hino da Liga dos Campeões. Antes desse jogo, não estava nervoso, mas, quando ouvi o hino, comecei a tremer um pouco [risos]. Crescemos a ver grandes jogadores a disputar esta competição e temos o sonho de fazer o mesmo”, notou.



Além do Kairat Almaty, dos portugueses Luís Mata e Jorginho, os ‘leões’ vão receber os franceses do Marselha, os belgas do Club Brugge e os franceses do Paris Saint-Germain, detentores do troféu, numa primeira fase com quatro jogos em casa e outros tantos fora.



Como visitante, a equipa treinada por Rui Borges medirá forças com os italianos do Nápoles e da Juventus, os alemães do Bayern Munique e os espanhóis do Athletic Bilbau.



Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas entre o nono e 24.º lugares vão participar nos play-offs de acesso àquela fase a eliminar, com as restantes formações a serem afastadas das competições europeias.



“Todos os jogos têm de ser [encarados] com a mesma ambição. Temos de entrar sempre [em campo] para honrar a camisola que temos vestida. Defrontaremos jogadores que são candidatos à Bola de Ouro e temos de estar no máximo para conseguir bons resultados”, advertiu Geovany Quenda, que se estreou a titular em 2025/26 no triunfo com reviravolta na visita ao Famalicão (2-1), da quinta jornada da I Liga, após cinco jogos como suplente utilizado.



Na época passada, quando a Liga dos Campeões passou a ser disputada numa fase de liga com 36 clubes, ao invés da fase de grupos, o Sporting foi 23.º classificado e apurou-se para o play-off de acesso aos ‘oitavos’, perdendo com os alemães do Borussia Dortmund.



