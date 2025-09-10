Geovany Quenda é o melhor jogador jovem da Liga 24/25

Na gala, que acabou por ser adiada devido à morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, que premeia os melhores da temporada transata, Geovany Quenda recebeu o prémio de melhor jogador jovem, depois de ter conquistado o bicampeonato pelo Sporting.





O internacional sub-21 por Portugal participou em 54 partidas nas quais marcou três golos e fez seis assistências. Um desempenho que valeu a atenção do Chelsea e uma transferência definitiva para o clube lodrino na próxima temporada.





Na II Liga, a distinção coube a Diogo Nascimento. O jogador, atualmente no Olympiakos, representou o Vizela no segundo escalão do futebol português e as exibições individuais valeram vários prémios de melhor jogador do mês e também uma chamada ao Europeu de sub-21.





Nos vizelenses, o jogador de apenas 22 anos fez 36 jogos. Marcou um golo e fez uma assistência.