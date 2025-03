Geovany Quenda vai ser jogador do Chelsea

O acordo entre Quenda, Chelsea e Sporting prevê que o jogador, de apenas 17 anos, fique em Alvalade na próxima temporada, emprestado pelo clube londrino.



O Sporting fecha assim o assunto, num momento em que cresciam os rumores da saída de Quenda para Inglaterra já na próxima temporada, com o Manchester United, agora treinado por Ruben Amorim, no topo da lista de interessados.



Geovany Quenda foi lançado como titular pelo antigo técnico dos Leões, tendo realizado um total de 43 jogos, com dois golos e seis assistências, tendo já sido chamado à seleção nacional por Roberto Martínez (aguardando ainda pela estreia).



Quenda tinha contrato com o Sporting até 2027, com uma cláusula de 100 milhões de euros. Neste compromisso, o Sporting encaixa mais de 50 milhões, mas só irá libertar o jogador em julho de 2026.