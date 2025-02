Gil Vicente e Sporting procuram vaga nas "meias" da Taça de Portugal

Os "leões" visitam o Gil Vicente numa fase difícil da temporada, em que não vencem há cinco jogos nas diferentes competições (quatro empates e uma derrota) e continuam com várias ausências devido a problemas físicos.Já o Gil Vicente, também não está num bom momento, uma vez que vem de cinco derrotas seguidas e viu sair o treinador Bruno Pinheiro, com José Pedro Pinto a assumir o comando interino.





Se os minhotos seguem numa série de cinco derrotas que têm ditado um perigoso aproximar dos lugares de sobressalto no campeonato, os quatro empates consecutivos para o campeonato deixaram a liderança verde e branca presa por arames face ao Benfica.





"Galos" querem arrepiar caminho





Quanto ao duelo em si, o Gil Vicente parte para o segundo jogo com José Pedro Pinto - treinador interino - ao leme, depois da queda de Bruno Pinheiro do cargo.

O primeiro duelo com o antigo timoneiro dos juniores gilistas não significou o regresso aos bons resultados, mas nem isso afasta a ambição para esta eliminatória.





"É um jogo de Taça e por isso terá de haver um vencedor, teremos de marcar para bater este adversário. O Sporting está no topo dos topos, é o campeão e o líder do campeonato, mas a Taça é o momento em que equipas de dimensão inferior podem afirmar-se e mostrar o seu caráter", disse o técnico dos barcelenses em antevisão.





Sandro Cruz, Aguirre e mesmo Tidjany Touré estão na calha para surgir entre as primeiras opções. Sem poder contar com os mesmos indisponíveis em relação ao desaire contra o Casa Pia,





Do lado leonino, Rui Borges reconheceu os "galos" como uma equipa "muito difícil porque gosta de jogar", sublinhando também o pouco receio do conjunto minhoto na hora "de se expor ao erro".





Apesar das muitas baixas que continuam a fazer parte do dia a dia dos campeões nacionais, o técnico dos "leões" garantiu que o plantel estará focado: "Temos de ter muito rigor para uma visita a um terreno complicado. O Gil vai dar tudo para estar na meia-final da Taça de Portugal, que é uma competição a eliminar e todos os clubes com menos nome se transcendem nestes jogos".





Com Geny Catamo à espreita de um eventual regresso à competição, os "leões" não se deverão apresentar muito diferentes em relação ao empate contra o AFS, embora a lesão de Eduardo Quaresma e a expulsão de Diomande encurtem ainda mais as opções ao dispor de Rui Borges. Sem Hjulmand, mas com Gyökeres, pede-se fibra num terreno que já causou dissabores esta temporada.





Os números para a história



O Gil Vicente e o Sporting já se defrontaram uma vez esta época, em Barcelos, palco que vai receber o jogo de hoje, com a partida da 15.ª jornada da I Liga a terminar empatada 0-0, no embate de despedida de João Pereira do comando dos "leões".



No histórico da Taça de Portugal, as duas equipas só se encontraram por uma vez, na época 1998/99, em jogo da quarta eliminatória, com o Gil Vicente a bater o Sporting por 3-2 e a seguir em frente na prova.



O Gil Vicente, semifinalista em 1976/77 e 2015/16, recebe hoje o Sporting, terceiro mais titulado, com 17 troféus, às 20:45, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.



O vencedor do duelo de hoje já sabe que vai defrontar o Rio Ave nas meias-finais, disputadas a duas mãos, enquanto na outra meia-final o Tirsense, do quarto escalão, vai jogar com o Benfica, "carrasco" do Sporting de Braga.