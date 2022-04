Gonçalo Inácio renova com o Sporting até 2026

“É sinal do meu trabalho e trabalhei muito para chegar aqui. Agradeço a confiança depositada em mim, vou continuar a dar o meu melhor. É sempre especial vestir a camisola do Sporting", disse o defesa aos meios de comunicação do clube.



O central de 20 anos, formado no clube, subiu à equipa principal na época 2020/21 e foi uma aposta do técnico Ruben Amorim, tendo disputado 25 jogos, numa temporada em que o Sporting chegou a um título de campeão nacional que há muito lhe fugia.



Para além do campeonato, Gonçalo Inácio já conquistou duas Taças da Liga e uma Supertaça ao serviço do Sporting.



“São muitos anos no clube e é um orgulho enorme representar o Sporting e vestir esta camisola. Sinto-me um privilegiado e agora tenho de continuar a trabalhar”, referiu, lembrando que deu o “máximo” em todos os escalões, mesmo quando era menos utilizado.



Esta época, Gonçalo Inácio já foi utilizado em 37 jogos pelos ‘leões’ nas diferentes competições, apontando quatro golos.



O central esquerdino, que está no Sporting desde 2012, deixou também uma mensagem de agradecimento pelo apoio dos adeptos e apelou aos jovens da formação para acreditarem.



“Têm de acreditar sempre nos seus sonhos e trabalhar no máximo, porque um dia serão recompensados", defendeu.