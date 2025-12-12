Última Hora
Gonçalo Inácio renovou contrato com o Sporting até 2030

Este acordo prevê ainda um aumento de ordenado ao jogador que integra o lote de capitães do clube de Alvalade.


Foto: Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP

O jogador de 24 anos conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga ao serviço do Sporting.

Em declarações à Sporting TV, Gonçalo Inácio destacou a felicidade pela renovação e elencou alguns objetivos para o futuro.

"É um orgulho enorme. Cresci a viver o Sporting, cresci aqui neste grande clube. Para mim é sempre um prazer representar o Sporting. O objetivo é sempre continuar a ganhar, obviamente já ganhei alguns troféus. Mas queremos sempre mais", afirmou.

O jogador acrescentou que "a equipa está num bom momento" e frisou o orgulho de ser um dos capitães da equipa. 
