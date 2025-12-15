Grandes lutam pela I Liga e Portugal tenta o topo do mundo

A nível doméstico, FC Porto, Sporting e Benfica vão passar a passagem de ano novo com realizáveis desejos de poderem conquistar a I Liga, com os 'dragões' a terem tudo para arrancar 2026 em melhores condições que os eternos rivais, enquanto Portugal, no plano de seleções, vai fazer uma aposta 'all in' no Campeonato do Mundo, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.



A nível de pressão, o bicampeão Sporting aparece em vantagem perante um FC Porto e Benfica que precisam de regressar depressa ao sucesso, sobretudo os 'dragões', que não vencem o campeonato desde 2022.



Por isso mesmo, o ano de 2026 tem de 'dar' um título a André Villas-Boas, depois de um arranque de presidência no FC Porto muito conturbado, não só pela sucessão histórica ao eterno presidente Pinto da Costa, mas pelo insucesso desportivo vivido nos primeiros meses de mandato.



No Benfica, Rui Costa foi reeleito presidente no final de 2025, mas a aposta milionária em José Mourinho, e após apenas uma Taça da Liga nos últimos três anos, os resultados terão de aparecer no novo ano para que a contestação entretanto adormecida não volte a ganhar vida.



Bem diferente aparece o Sporting, que, depois do bicampeonato, procura repetir o sucesso dos anos 50 do século passado, a melhor fase de toda a sua história.



Nessa altura, os 'leões' chegaram mesmo ao 'tetra', embora para já o objetivo seja repetir o segundo 'tri' da história do clube. Com eleições agendadas para março, Frederico Varandas será posto à prova na liderança do emblema de Alvalade.



O campeonato promete ser disputado até final, embora o FC Porto de Farioli tenha sido superior, de forma incontestável, na primeira volta da I Liga.



A nível de tradição, tudo se mantém igual na competição de clubes, com os 'três grandes' na luta pelo título nacional, mas 2026 entra com Portugal a assumir pela primeira vez o objetivo de ser campeão do mundo de seleções.



Nos tempos mais recentes, o discurso, com antigo selecionador Fernando Santos, foi sempre mais cauteloso, mas desta vez Portugal, pela voz de Roberto Martínez e também do sempre presente Pedro Proença, novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o objetivo é claro e passa por levantar a taça em terras americanas.



Em março, a seleção nacional começa a preparar o Mundial2026 precisamente com dois dos três anfitriões, México e Estados Unidos, com amigáveis agendados na reabertura do Estádio Azteca, perante os mexicanos, e depois em Atlanta, perante os EUA.



Tudo aponta que, com 41 anos, esta será a sexta participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo, algo inédito no futebol mundial, com 2026 a arrancar como o ano do possível adeus a um dos maiores jogadores da história do desporto.



O mesmo poderá acontecer com Roberto Martinez, mas no comando da seleção nacional, já que termina contrato com a FPF precisamente em julho, após o Campeonato do Mundo. O espanhol chegou à equipa das 'quinas' no inicio de 2023 e, entre recordes e goleadas, e também um dececionante Euro2024, arrecadou uma Liga das Nações.



No Mundial2026, o primeiro com três organizadores, em que também aparece o Canadá entre os anfitriões e terá a estreia absoluta de Cabo Verde na competição, Portugal já sabe que vai disputar o Grupo K com Colômbia, Uzbequistão, também estreante, e o vencedor do play-off, conhecido em março, entre RD Congo, Jamaica e Nova Caledónia.



O próximo Campeonato do Mundo, o primeiro com 48 seleções, vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.