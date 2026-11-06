Guarda-redes André Kristensen deixa equipa de andebol do Sporting no final da época

“A partir do verão de 2027, André Kristensen defenderá a baliza do HØJ Elite. O guarda-redes de 26 anos chega do Sporting e assina um contrato de três anos”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube da Dinamarca.



O emblema nórdico destaca os três campeonatos portugueses conquistados de forma consecutiva por Kristensen, bem como a “sólida experiência de Liga dos Campeões e da seleção norueguesa”.



Segundo o guardião, que já disputou mais de 200 jogos pelos ‘leões’, está na “hora de experimentar algo novo” num clube em que os “valores e ambições combinam muito" consigo.



"Após quase cinco temporadas emocionantes e enriquecedoras no campeonato português, sinto que chegou a hora de experimentar algo novo. Tenho uma ótima impressão do HØJ Elite e os valores e ambições do clube combinam muito comigo. Estou muito ansioso por contribuir com as minhas habilidades para o desenvolvimento contínuo do clube, da equipa e dos resultados desportivos”, expressou Kristensen, que vai substituir o alemão Till Klimpke.



Esta é a quinta saída confirmada na equipa comandada por Ricardo Costa, que irá ficar sem os irmãos Martim e Francisco Costa (Flensburg, Alemanha), Orri Thorkelsson (Gummersbach, Alemanha) e Edy Silva (Paris Saint-Germain, França).



