Guarda-redes André Paulo renova contrato com o Sporting até 2023

“Estou muito feliz por continuar no Sporting, era o que eu queria. Sinto-me muito bem aqui. O grupo pensa sempre em equipa e os jogadores ajudam-se muito uns aos outros a crescer. Com isso, ajudamos também o clube e esse é um ponto positivo deste plantel”, afirmou o guarda-redes, de 25 anos, que terminava contrato esta época, aos meios de comunicação do clube.



André Paulo, que já jogou por Oeiras, Casa Pia e Real Massamá, salientou que tem aprendido muito nos treinos ao serviço dos ‘leões’ desde que chegou ao clube, na época 2020/21.



“Aprendi muito com os treinos do ‘mister’ Vital e com o Tiago nos últimos dois anos. Trabalhar com eles é muito exigente, mas isso é muito positivo. Num guarda-redes, a exigência é muito importante. Temos de estar concentrados em todos os segundos e nunca podemos relaxar”, salientou.



Nas duas épocas no clube, André Paulo tem sido utilizado na equipa B do Sporting, tendo apenas sido opção em dois jogos na equipa principal, um em cada época, sempre como suplente utilizado, com o espanhol Adán a ser o ‘dono’ da baliza dos ‘verde e brancos’.