Guarda-redes Franco Israel assina contrato de cinco épocas com o Sporting

Franco Israel, de 22 anos, fez a sua formação no Nacional, do Uruguai, antes de se transferir para os italianos da Juventus na época 2018/19.

O guarda-redes, internacional nos escalões jovens da seleção uruguaia, disputou 58 jogos na equipa de sub-23 da `vecchia signora` nas duas últimas épocas, mas nunca se chegou a estrear ao serviço da equipa principal.

Franco Israel é a terceira contratação do Sporting para a nova época, depois do neerlandês Jeremiah St. Juste e do japonês Morita.

Na luta pela baliza `leonina`, Israel vai ter a concorrência do espanhol Adán e de André Paulo, que transitam da temporada passada, ao contrário de João Virgínia, que regressou ao Everton, após ter estado cedido aos `verdes e brancos`.