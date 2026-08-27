Guarda-redes João Virgínia deixa Sporting e assina pelos ingleses do Wolverhampton

“Os Wolves reforçaram a posição de guarda-redes com a contratação de João Virgínia ao Sporting. O guarda-redes, de 26 anos, assinou um contrato de três temporadas”, referiu o clube do segundo escalão do futebol inglês, que é treinado pelo luso César Peixoto.



Também o Sporting confirmou a saída do guarda-redes com mensagens de agradecimento, sem que nenhum dos clubes tenha avançado com os valores envolvidos no negócio.



João Virgínia chegou ao Sporting na época passada, proveniente do Everton, mas apenas disputou oito jogos nas diferentes competições, sempre na ‘sombra’ do titular Rui Silva.



O guarda-redes vai assim regressar ao futebol inglês, no qual já representou o Arsenal, clube no qual completou a formação depois de sair do Benfica, o Everton e o Reading.



Para o lugar de João Virgínia no Sporting deve chegar o brasileiro Kaique Pereira, de 23 anos, proveniente do Palmeiras e que em Portugal já representou o Farense e o Nacional.



