Guarda-redes Rui Silva com motivação acrescida por possível estreia na prova

"Estou a jogar num clube grande, portanto, tenho de estar motivado em todos os jogos. Podendo ser a primeira partida na Liga dos Campeões, tem uma motivação ainda mais acrescida, mas estou muito motivado, pois temos muitas coisas para conquistar até ao fim da época", expressou o jogador, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Aos 31 anos, Rui Silva pode alinhar pela primeira vez num encontro da principal prova europeia de clubes, tendo chegado durante o mês de janeiro ao Sporting, proveniente dos espanhóis do Bétis, e integrado a lista dos inscritos.



"Estou muito grato por poder estar aqui e é um grande objetivo poder jogar a Liga dos Campeões. Estou muito feliz e trabalho para jogar. Mentalizo-me sempre dessa forma, mas as opções é o 'mister' que as toma. Estou sempre preparado para jogar", afirmou.



Os guarda-redes dos lisboetas têm "um grande respeito um pelo outro" e apontou que "é fundamental" ter uma competitividade saudável com o colega uruguaio, Franco Israel, com o qual tem criado "uma ligação muito forte", e mostrou-se ciente da importância do play-off.



"Sabemos da importância desta eliminatória e do rival que temos pela frente. A nível de motivação, é totalmente diferente disputar a Liga dos Campeões e o campeonato interno. O Borussia Dortmund não está tão bem no seu campeonato, mas nós estamos preparados. Temos 180 minutos pela frente e temos de ser muito rigorosos, fazendo bem o nosso trabalho e, com as nossas armas, criar perigo no ataque", frisou o atleta.



Rui Silva espera que o avançado sueco Viktor Gyökeres esteja a 100% para auxiliar os 'leões', embora ressalve as boas prestações de Conrad Harder, e, questionado sobre a seleção portuguesa, sublinhou que tem de trabalhar para ser mais vezes opção inicial.



"Tenho feito parte do lote de selecionáveis nas últimas convocatórias. Por si só, isso tem demonstrado o meu trajeto ao longo dos anos. Tenho de controlar o que depende de mim, que é trabalhar e ter bons desempenhos, para depois estar bem visto e ter a confiança do selecionador. Depois, depende dele tomar as decisões", atirou o jogador.



O Sporting, que fechou a fase de liga em 23.º lugar, com 11 pontos, recebe os alemães do Borussia Dortmund, que finalizaram no 10.º posto, com 15, na terça-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.