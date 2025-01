Guarda-redes Rui Silva regressa a Portugal e assina pelo Sporting

"Rui Silva é reforço do Sporting Clube de Portugal. O guarda-redes, de 30 anos, chega ao clube proveniente do Real Betis Balompié e assinou contrato até 2028", lê-se num comunicado publicado no sítio do Sporting na Internet.

Rui Silva, de 30 anos, foi formado no Maia e no Maia Lidador e chegou a sénior nos madeirenses do Nacional, transferindo-se, em 2016/17, para o Granada, antes de rumar, em 2021/22, ao Betis.

O guarda-redes, que jogou uma vez pela equipa das `quinas` e conquistou a Taça do Rei, em 2020/21, regressa a Portugal, para disputar a baliza dos campeões nacionais com o uruguaio Franco Israel e com o sérvio Kovacevic.