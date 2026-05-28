Guardião Rui Silva diz que derrota leonina na Taça "exige reflexão"

“Há momentos que exigem reflexão, introspeção e compromisso”, escreveu na rede social X o guardião, que, no domingo, foi titular na derrota por 2-1, após prolongamento, frente ao Torreense, a primeira equipa de um escalão inferior a vencer o troféu.



Rui Silva, que esta época disputou 49 jogos, nos quais sofreu 42 golos, admitiu que o resultado não foi o esperado: “Queríamos muito outro desfecho. Por nós, pelo grupo e por todos os adeptos que estiveram sempre presentes, em todos os momentos, em todos os jogos”.



“É tempo de olhar para dentro, perceber o que fizemos bem, corrigir o que tem de ser melhorado e transformar este sentimento em energia para voltar mais fortes”, escreveu o guarda-redes, que integra a lista de convocados do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, para o Mundial2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.