Gyökeres define-se como um "avançado forte e rápido" que gosta de "marcar golos"

“Tento atacar e ir para a baliza o máximo que posso quando recebo a bola. Além disso, tento criar boas oportunidades para os meus colegas também”, disse o mais recente reforço do Sporting, em declarações ao canal televisivo do clube.



O novo camisola ‘9’ dos ‘leões’, que hoje trabalhou pela primeira vez com o plantel às ordens de Rúben Amorim, admitiu ter tido propostas de outros clubes, considerando que o Sporting foi a melhor opção.



“Vários grandes jogadores passaram por aqui e o Sporting CP produz muitos jogadores bons. O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting era a equipa que estava mais interessada em mim e, quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção”, disse.



O avançado sueco, que alinhava nos ingleses do Coventry e custou 20 milhões de euros ao Sporting, mostrou-se muito satisfeito com a concretização: “É um sentimento fantástico [assinar pelo Sporting], estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz”.



Gyökeres, de 25 anos, é a contratação mais cara da história do Sporting, superando os 16 ME pagos por Paulinho ao Sporting de Braga, em janeiro de 2021.