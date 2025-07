Gyökeres já está sob alçada disciplinar por falhar apresentação no Sporting

Instado a comentar a ausência do avançado, que reivindica a saída do emblema `leonino`, Varandas enalteceu a defesa dos interesses do clube, reiterando a confiança de que esta situação se resolva.

"Estamos tranquilos. Tudo se resolve com o fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas ao grupo", começou por dizer o presidente do Sporting.

Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga nas últimas duas temporadas, tem estado no centro de um `braço de ferro` tendo em vista a sua transferência, sendo insistentemente noticiado o interesse dos ingleses do Arsenal.

"Se não quiserem pagar o valor justo de mercado do Viktor [Gyökeres], nós ficamos muito confortáveis com isso durante os próximos três anos", sublinhou Frederico Varandas.

O avançado, de 27 anos, chegou ao clube lisboeta no início de 2023/24, proveniente dos ingleses do Coventry, por 20 milhões de euros (ME), assinando um contrato até 2027/28, com uma cláusula de rescisão de 100 ME.

"Se os génios que estão a delinear esta estratégia acham que isto me pressiona para facilitar a saída, não só estão completamente errados como ainda estão a tornar mais complicadas as condições de saída do jogador. Ninguém está acima dos interesses do clube. Seja ele quem for", rematou Varandas à Lusa.

Gyökeres falhou hoje a apresentação junto da equipa principal do Sporting, que viajou para Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada até ao próximo dia 22 de julho.

Durante estes dias no sul do país, a formação comandada por Rui Borges vai realizar dois jogos particulares, frente aos escoceses do Celtic, na quarta-feira, e os ingleses do Sunderland, no dia 21, ambos no Estádio Algarve.

Os `leões` apresentam-se aos sócios frente aos espanhóis do Villarreal, no dia 25, no Troféu Cinco Violinos, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, devido à intervenção no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do primeiro jogo oficial da época 2025/26 com o rival Benfica, no dia 31, novamente no Estádio Algarve, para a Supertaça Cândido de Oliveira.