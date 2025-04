Gyökeres o melhor jogador de março na I Liga

“O internacional sueco cumpriu todos os minutos nas quatro partidas disputadas pelos 'leões' em março, tendo contribuído com golos para registo invicto da equipa: bisou frente ao Estoril Praia (3-1), Casa Pia (3-1) e Estrela Amadora (3-0), anotando um golo frente ao Famalicão. O camisola 9 dos 'leões' acrescentou ainda duas assistências neste período”, refere a LPFP em comunicado.



Esta é a segunda vez na temporada que Gyökeres foi eleito pelos treinadores da I Liga como o melhor jogador do mês, distinção que já tinha conquistado em agosto.



“Com 28,89% dos votos, Gyökeres terminou na frente de João Moutinho (Sporting de Braga), que recebeu 7,41%, e de Bruma (Benfica), que somou 6,67%”, acrescenta o documento.



O sueco foi também considerado o melhor avançado do mês, enquanto Kökçü (Benfica) foi o melhor médio, Carreras (Benfica) o melhor defesa e Rui Silva (Sporting) o melhor guarda-redes.



Bruno Lage (Benfica) foi distinguido como o melhor treinador na I Liga em março, enquanto na II Liga foi Fábio Pereira, técnico do Vizela, que foi eleito o melhor.



No segundo escalão, o médio Diogo Nascimento, também dos vizelenses, foi escolhido como o melhor jogador, prémio que alcança pela terceira vez seguida.