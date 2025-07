Gyökeres. Sporting não recebeu proposta do Manchester United

A agitação voltou ao caso Gyökeres. Um princípio de acordo entre o Sporting e o Manchester United multiplicou notícias na imprensa portuguesa e deixou o Arsenal sob pressão.



As negociações com o clube de Londres estão paradas há cerca de uma semana e este domingo, dia seguinte à partida da equipa de Arteta para a digressão asiática, começou a falar-se numa proposta que terá chegado a Alvalade para a transferência do avançado sueco por um valor entre os 70 e os 80 milhões de euros.



No entanto, a RTP apurou que o clube de Manchester não está interessado no negócio nem sequer fez essa proposta.



Certo é que o reencontro de Rúben Amorim com Viktor Gyökeres só poderia acontecer se o jogador aceitasse, o que parece pouco provável.



Nas horas que se seguiram a esta novidade, multiplicaram-se as notícias da posição irredutível do melhor marcador do último campeonato, que só aceita sair para o Arsenal.



Do clube londrino não chegou nenhuma alteração à oferta que o Sporting já tinha recusado. Não pelos 63 milhões e meio de euros fixos, mas porque Frederico Varandas quer que o total dos 10 milhões em bónus tenha objetivos mais fáceis de concretizar.



Mesmo com contrato válido até 2028 com o Sporting, Gyökeres continua em incumprimento, a falhar os trabalhos de pré-época liderados por Rui Borges. Não esteve em Alcochete, nem no Algarve, arriscando agora uma multa ou perda de parte do salário.



O jogador acusa a administração do clube de faltar à palavra e alega que não o deixam sair nas condições que tinham ficado prometidas.