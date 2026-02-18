Hammarby afasta Sporting da Taça da Europa feminina

Na primeira mão, disputada há uma semana em Alcochete, o Sporting tinha perdido por 1-0, complicando a tarefa, mas, hoje, um golo de Telma Encarnação, aos 70 minutos, igualou a eliminatória, tendo a partida seguido para prolongamento, durante o qual não houve mais mexidas no resultado, com a passagem aos quartos de final a ser decidida nas grandes penalidades.



No desempate, as suecas, que vão defrontar nas meias-finais a equipa vencedora da eliminatória entre as checas do Sparta de Praga e as austríacas do Áustria Viena, transformaram os cinco pontapés, enquanto, do lado 'verde e branco', a norte-americana Mackenzie Cherry falhou a sua tentativa.