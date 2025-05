Hannah Seabert deixa o Sporting

", lê-se nas redes sociais do Sporting.O clube lisboeta realçou que Hannah Seabert é a guardiã com mais jogos de leão ao peito, num total de 87 encontros, e a norte-americana mostrou-se grata com a experiência.", vincou a californiana.Nos três anos e meio em que representou o Sporting, Seabert conquistou uma Taça de Portugal, em 2022, e uma Supertaça, no arranque desta temporada, durante a qual a guardiã participou em 29 partidas, todas como titular.