Harder e Quenda realizam primeiro treino no Sporting no arranque do estágio

Os dois futebolistas representaram as respetivas seleções no Europeu de sub-21 e foram autorizados a juntar-se apenas no sábado à comitiva antes da viagem para o sul do país, da qual continua ausente o sueco Viktor Gyökeres, sem autorização do clube.

O Sporting volta a treinar na segunda-feira de manhã, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, estando a preparar o jogo de quarta-feira frente aos escoceses do Celtic, o primeiro encontro particular à porta aberta dos comandados de Rui Borges.

Em 21 de julho, o Sporting volta a jogar no Estádio Algarve, desta feita frente aos ingleses do Sunderland, no fecho do estágio no sul do país, encerrando a pré-temporada frente ao Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, em 26 de julho, no Estádio Nacional, em Oeiras, face às remodelações em curso no Estádio José Alvalade.

O primeiro encontro oficial da temporada do Sporting será frente ao Benfica, na Supertaça, que também se vai disputar no Algarve, em 31 de julho.