Sporting
Hjulmand certo no Atlético de Madrid
A RTP apurou que foi alcançado acordo total entre o Sporting e o Atlético de Madrid para a transferência do médio dinamarquês Morten Hjulmand, com os valores da transação fixados em 40 milhões de euros, a que se somam outros cinco milhões, mediante o cumprimento de objetivos de concretização relativamente fácil.
A lista de objetivos que permitirão fazer subir o valor da transferência até ao total de 45 milhões de euros é esta:
- 750 mil euros por cada partida em que o futebolista acumule pelo menos 45 minutos de tempo jogado
Desempenho na Liga dos Campeões (até ao limite de 2 milhões de euros)
- 500 mil euros pela qualificação;
- 250 mil euros pela qualificação para os oitavos de final;
- 250 mil euros pela qualificação para os quartos de final;
- 500 mil euros pela qualificação para as meias-finais;
- 500 mil euros pela qualificação para a final.
Morten Hjulmand, internacional dinamarquês de 27 anos, chegou ao Sporting na temporada 2023/24, proveniente do Lecce, de Itália, e rapidamente se afirmou como um dos esteios do plantel então liderado por Ruben Amorim, alcançando o estatuto de capitão de equipa.
Em três épocas e mais de 140 jogos, Hjulmand contribuiu para a conquista de dois títulos da I Liga e um da Taça de Portugal, bem como para uma campanha do Sporting sem precedentes na Liga dos Campeões.
Está agora de partida para o país vizinho, para se juntar ao Atlético de Madrid num vínculo com a duração de cinco temporadas.