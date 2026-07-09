Hjulmand certo no Atlético de Madrid

A lista de objetivos que permitirão fazer subir o valor da transferência até ao total de 45 milhões de euros é esta:









Morten Hjulmand, internacional dinamarquês de 27 anos, chegou ao Sporting na temporada 2023/24, proveniente do Lecce, de Itália, e rapidamente se afirmou como um dos esteios do plantel então liderado por Ruben Amorim, alcançando o estatuto de capitão de equipa.





Em três épocas e mais de 140 jogos, Hjulmand contribuiu para a conquista de dois títulos da I Liga e um da Taça de Portugal, bem como para uma campanha do Sporting sem precedentes na Liga dos Campeões.





Está agora de partida para o país vizinho, para se juntar ao Atlético de Madrid num vínculo com a duração de cinco temporadas.





- 750 mil euros por cada partida em que o futebolista acumule pelo menos 45 minutos de tempo jogado- 500 mil euros pela qualificação;- ⁠250 mil euros pela qualificação para os oitavos de final;⁠- 250 mil euros pela qualificação para os quartos de final;- 500 mil euros pela qualificação para as meias-finais;- 500 mil euros pela qualificação para a final.