Hjulmand e Froholdt finalistas do prémio de melhor futebolista dinamarquês de 2025

Hjulmand, de 26 anos, que já foi eleito jogador do ano na Dinamarca em 2024, pode ser distinguido pela segunda vez, depois de ter desempenhado um papel crucial nas conquistas do título português e da Taça de Portugal na época 2024/25.



Aos 19 anos, Froholdt está nomeado pela primeira vez, graças a um início fulgurante de carreira no FC Porto, líder isolado da I Liga, com o contributo decisivo do jovem centrocampista, que se sagrou ainda campeão dinamarquês em 2024/25, em representação do FC Copenhaga, antes de se transferir para os ‘dragões’.



Os jogadores do Sporting e FC Porto terão a concorrência de Hojbjerg, de 30 anos, médio do Marselha, na corrida ao prémio de melhor futebolista dinamarquês de 2025, que é escolhido pelos próprios jogadores e cujo vencedor será anunciado pelo organismo federativo em data a indicar.

