Hjulmand elogia Bodo/Glimt, mas quer Sporting pela segunda vez nos `quartos`

“Claro que acreditamos que podemos fazer história, mas também temos muito respeito pelo Bodo/Glimt. Apesar de não serem uma das maiores equipas da Europa, conseguiram grandes resultados nesta Liga dos Campeões e na Liga Europa do ano passado, foram fantásticos. Temos muito respeito por eles e sabemos que vão ser dois jogos muito difíceis”, vincou.



Em declarações ao canal do Sporting, o médio dinamarquês elogiou o adversário que diz ser “muito intenso” e com um “plano de jogo bem definido pela equipa técnica”: “A forma como jogam é muito clara e funciona para eles”.



Hjulmand destacou o “frio” bem como o piso sintético no qual vai decorrer o jogo da Liga dos Campeões, considerando que estes fatores são “um desafio, mas não uma desculpa” para o Sporting.



Numa eliminatória a duas mãos, Hjulmand recordou que o Bodo/Glimt tem conseguido igualmente bons resultados nos jogos fora, “o que diz muito da qualidade da equipa” nórdica, que nos últimos quatro jogos na ‘Champions’ bateu o Manchester City (3-1), o Atlético de Madrid (2-1) e o Inter Milão, este no play-off (3-1 e 2-1).



O internacional dinamarquês antecipou igualmente um “grande desafio” no Estádio José de Alvalade, na segunda mão, contudo aconselhou “foco” único na primeira mão, na quarta-feira, na Noruega.

Destacou o “ambiente bom” que se vive no seio do grupo, cuja “atitude” elogiou, apesar da “desilusão” do resultado em Braga, sobretudo pela forma como o Sporting sofreu o golo do empate 2-2, com um penálti para os ‘arsenalistas’, aos 90+3 minutos.



“Foi duro sofrer um golo daquela forma, mas são coisas que acontecem no futebol. Também já marcámos muitos golos nos minutos finais desta época. Mas agora temos outro desafio”, concluiu.



Esta é a quarta vez que o Sporting disputa os oitavos de final da principal competição europeia de clubes, depois de 1982/83, 2008/09 e 2021/22, sendo que na primeira, ainda sob a designação de Taça dos Campeões Europeus, alcançou a sua única presença nos ‘quartos’, acabando afastado pelos espanhóis da Real Sociedad.



Sporting e Bodo/Glimt jogam na quarta-feira, em Bodo, na Noruega, a partir das 20:00 (hora em Lisboa).

