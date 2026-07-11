Hjulmand reforça Atlético de Madrid

O dinamarquês representa a oitava venda mais elevada de sempre do Sporting, igualando o também médio João Mário, enquanto o líder é o avançado sueco Viktor Gyökeres, que, em julho de 2025, se transferiu para os ingleses do Arsenal por 65,8 ME, mais 10,3 ME por objetivos.



No segundo lugar surge Bruno Fernandes, capitão dos ingleses do Manchester United, que deixou o clube de Alvalade em 2020 e rendeu uma verba fixa de 55 ME, mais 25 ME por objetivos, dos quais 10 ME foram rapidamente concretizados, perfazendo um total de 65 ME.



Segue-se o médio uruguaio Manuel Ugarte, que foi contratado em 2023 pelo agora pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain por 60 ME, mas viria a assinar pelo United um ano depois.





(Com Lusa)







O médio, de 27 anos, capitão e elemento crucial na equipa de futebol 'leonina', deixa o Sporting ao fim de três épocas, por um valor fixo, acrescido de mais cinco milhões de euros por objetivos, a serem alcançados através da utilização em jogos do Atlético, bem como pelos apuramentos e etapas que o clube espanhol atinja na Liga dos Campeões.O clube adianta que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será exclusivamente suportado pelo Atlético de Madrid e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.Hjulmand, que pelo Sporting conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, chegou ao Sporting em agosto de 2023, proveniente dos italianos do Lecce, por 18 milhões de euros.