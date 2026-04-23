I Liga: Benfica e Sporting em luta feroz, FC Porto à beira da glória
Benfica e Sporting prosseguem o braço-de-ferro pelo precioso segundo lugar no campeonato, numa 31.ª jornada em que o líder FC Porto pode dar um passo praticamente decisivo em direção à conquista do título.
Os ‘encarnados’, que têm um ponto de vantagem sobre o Sporting, mas também mais um jogo realizado, recebem no sábado o Moreirense, sétimo classificado, enquanto o bicampeão nacional desloca-se no domingo ao estádio do lanterna-vermelha AVS, a única equipa já despromovida ao escalão secundário.
O FC Porto, no rescaldo da eliminação imposta pelos ‘leões’ nas meias-finais da Taça de Portugal, regressa ao conforto do campeonato, defendendo no domingo, na visita ao ‘aflito’ Estrela da Amadora (15.º colocado), a vantagem de sete pontos sobre o Benfica e oito sobre o Sporting, apesar de ter também mais um encontro disputado relativamente ao clube de Alvalade.
Se os resultados da primeira volta tiverem algum peso nas partidas deste fim de semana, os rivais lisboetas não vão desarmar na luta pelo segundo lugar, que proporciona o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões da próxima época: o Sporting impôs-se por 6-0 (maior goleada da prova, a par do triunfo sobre o Arouca) e o Benfica por 4-0.
A equipa treinada por Rui Borges festejou na quarta-feira o apuramento para a final da Taça de Portugal em pleno Estádio do Dragão, ao empatar 0-0 na segunda mão das meias-finais (após o triunfo por 1-0 em casa), mas pode ter perdido por lesão os defesas Gonçalo Inácio, Maxi Araújo e o médio Morten Hjulmand.
O bicampeão permitiu que o Benfica reentrasse na corrida pelo segundo lugar (e, simultaneamente, terá deitado a toalha ao tapete do combate pelo título) ao perder por 2-1 na receção às ‘águias’ na jornada anterior, e a equipa treinada por José Mourinho, a única invicta na I liga, tentará manter a embalagem na receção ao Moreirense.
Consideravelmente mais tranquilo no topo da classificação após o desfecho do dérbi lisboeta, o FC Porto desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora, que bateu por 3-1 na primeira volta, mas a formação orientada pelo italiano Francesco Farioli deverá contar com a resistência própria de um conjunto em luta pela permanência.
Os amadorenses são o primeiro clube em zona de manutenção direta, imediatamente à frente do Casa Pia (16.º), que encerra a jornada na segunda-feira, no recinto do Gil Vicente (sexto), e do Tondela (17.º), que recebe no sábado o Nacional (14.º), numa partida, previsivelmente, decisiva para os anfitriões.
O Sporting de Braga, que tardou em instalar-se na ‘tradicional’ quarta posição na época 2025/26, desloca-se no domingo aos Açores para defrontar o Santa Clara, 13.º classificado, que também está envolvido na luta pela permanência no escalão principal.
Programa da 31.ª jornada
Sexta-feira
Alverca - Arouca, 20:15
Sábado
Tondela - Nacional, 15:30
Benfica - Moreirense, 18:00
Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:30
Domingo
Estoril Praia - Famalicão, 15:30
Estrela da Amadora - FC Porto, 18:00
Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00 (19:00 em Lisboa)
AVS - Sporting, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente - Casa Pia, 20:15
(Com Lusa)