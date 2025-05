I Liga. Fábio Veríssimo e Miguel Nogueira apitam partidas de Sporting e Benfica

A jornada 34 vai começar na sexta-feira com as partidas entre Famalicão e Casa Pia e Rio Ave e Gil Vicente. Bruno Costa estará em Famalicão, enquanto Bruno Vieira irá apitar em Paços de Ferreira (casa emprestada do Rio Ave).





No sábado, nos jogos que vão levar às grandes decisões do campeonato, Fábio Veríssimo estará em Alvalade e irá dirigir a partida entre Sporting e Vitória de Guimarães. O árbitro será acompanhado por Pedro Martins, Hugo Marques e Pedro Ramalho. Rui Costa será o VAR e André Dias o AVAR.





Em Braga, o escolhido para arbitrar o jogo entre Sporting de Braga e Benfica foi Miguel Nogueira. Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro serão os assistentes e Anzhony Rodrigues o quarto árbitro. Bruno Esteves estará na Cidade do Futebol como VAR, enquanto José Mira será o AVAR.





No Dragão, na partida que colocará frente a frente o FC Porto e o Nacional da Madeira, o árbitro será José Bessa, acompanhado de Nuno Manso, Hugo Santos e Fábio Melo. O VAR será Vasco Santos e o AVAR Miguel Martins.





Nas partidas em que se vão decidir as descidas e o playoff de manutenção, destaque para o Farense-Santa Clara quer será arbitrado por Cláudio Pereira, juntamente com Tiago Costa, Sérgio Jesus e Sérgio Guelho. No VAR estará Luís Ferreira e Andreia Sousa será o AVAR.





André Narciso estará no Arouca- Boavista, com os assistentes Vasco Marques e Luís Viegas e o quarto árbitro Marcos Brazão. VAR e AVAR serão Pedro Ferreira e Carlos Campos. Na Vila das Aves, no AFS-Moreirense, estará João Gonçalves, com a ajuda de João Bessa Silva, Ângelo Carneiro e Carlos Macedo, com Rui Oliveira e Nelson Cunha no VAR e AVAR.





No António Coimbra da Mota, na partida que colocará frente a frente o Estoril Praia e o Estrela da Amadora, estará Gustavo Correia. Os assistentes serão Inácio Pereira e Fábio Silva e o quarto árbitro David Silva. Manuel Mota será o VAR da partida acompanhado pelo AVAR João Macedo.





Depois das partidas que abrem a última jornada do campeonato na sexta-feira (Famalicão-Casa Pia e Rio Ave-Gil Vicente), serão sete os jogos a serem disputados em simultâneo e em que serão conhecidas as decisões deste campeonato. Entre as decisões falta saber quem é o campeão nacional, o terceiro classificado, quem conquista a vaga para a Liga Conferência, quem vai disputar o playoff de manutenção e quem desce de forma direta à II Liga.