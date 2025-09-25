I Liga. João Gonçalves vai arbitrar jogo entre Benfica e Gil Vicente

A decisão do Conselho de Arbitragem da FPF vai colocar João Gonçalves como árbitro principal da partida entre Benfica e Gil Vicente, de abertura da sétima jornada da Liga Portuguesa. O árbitro da Associação de Futebol do Porto já esteve este ano em Alvalade, no Clássico entre Sporting e FC Porto.





A acompanhar João Gonçalves estarão os assistentes Pedro Ribeiro e João Bessa Silva. O quarto árbitro será José Rodrigues e o VAR será João Malheiro Pinto.





O Estádio António Coimbra da Mota vai receber o bicampeão Sporting, com Luís Godinho a ser a escolha para arbitrar a partida. O árbitro da Associação de Futebol de Évora será acompanhado Rui Teixeira e Pedro Mota (assistentes) com Flávio Duarte a quarto árbitro. No VAR estará Rui Silva.





Depois da confirmação do FC Porto que estará em Arouca na próxima segunda-feira, a partida irá realizar-se com Fábio Veríssimo (Associação de Futebol de Leiria) como árbitro principal. A acompanhar Veríssimo estarão Pedro Martins e Hugo Marques e Sérgio Guelho será o quarto árbitro. Rui Costa estará no VAR.





Nas restantes partidas, José Bessa será o árbitro do Moreirense - Casa Pia, Miguel Nogueira irá aos Açores dirigir a partida entre Santa Clara e Tondela, na Amadora, na partida entre Estrela e ADS estará Hélder Malheiro. Bruno Costa arbitrará o Alverca - Vitória de Guimarães, Miguel Fonseca estará em Braga na partida frente ao Nacional da Madeira e em Famalicão, na partida que irá colocar a equipa local e o Rio Ave frente a frente, Cláudio Pereira é o árbitro principal.