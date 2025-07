I Liga. Sporting abre campeonato, jogo do Benfica adiado

O Sporting vai começar a defender o bicampeonato e a lutar pelo tri no dia 8 de agosto, uma sexta-feira. A equipa de Rui Borges vai até Rio Maior defrontar o Casa Pia, numa partida que terá início às 20h15.





No sábado, dia 9 de agosto, serão jogadas três partidas: o Nacional irá receber o Gil Vicente, às 15h30, o Arouca vai defrontar o AFS, às 18h00, e o FC Porto abre o campeonato no Dragão, frente ao Vitória de Guimarães, às 20h30.





No domingo, jogam-se três partidas com as estreias de Alverca, que visita o Moreirense, e Tondela que vai à cidade dos Arcebispos defrontar o Sporting de Braga. Ambos os jogos terão início às 20h30, com a partida entre bracarenses e beirões ainda sujeito a confirmação.





Na segunda-feira, 11 de agosto, o Estrela da Amadora vai receber o Estoril Praia, às 20h15. O Benfica vai defrontar o Rio Ave, com a partida a estar marcada para sábado, dia 23 de setembro, devido à participação encarnada nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.