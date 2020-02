I Liga. Sporting consegue empate em Vila do Conde com dez homens

A partida não podia ter começado da pior maneira para o Sporting, quando logo aos dois minutos Piázon colocou o Rio Ave em vantagem. Felipe Augusto tirou o cruzamento, Al Musrati não deixou sair e com um toque deixou para o avançado brasileiro que cabeceou sem oposição.









Golo dos vilacondenses logo a abrir e com o Sporting a mostrar dificuldades em suster a linha atacante da equipa de Carlos Carvalhal. Aos oito minutos, no entanto, Coates recebeu no meio-campo ofensivo, passou por vários advesários e quase via Matheus Reus a marcar um autogolo, depois de um corte que Kieszek teve defender para canto.





O Rio Ave manteve a toada ofensiva e após o quarto de hora, uma grande jogada de envolvimento levou a Nuno Santos a um remate forte que Luís Maximiano a uma grande defesa. Diego Lopes também tentou a sorte fora da área mas sem sucesso.





Ja perto dos 40 minutos, o Sporting conseguiu o lance mais perigoso da primeira parte. Eduardo, com um remate fora da área, viu o pontapé embater com estrondo na trave da baliza de Kieszek.





Na segunda metade, o jogo esteve muito dividido até que Taremi foi o primeiro a agitar as águas com um remate forte que Maximiano defendeu. Pouco depois, Coates foi expulso por acumulação de amarelos, por falta sobre Mehdi Taremi.











Aos 84 minutos, Bolasie foi rasteirado por Borevkovic e Fábio Veríssimo marcou grande penalidade para o Sporting. Jovane Cabral pegou no esférico e enganou Kieszek, naquele que foi o empate na partida. Até ao fim, Carlos Carvalhal apostou em Carlos Mané para tentar o triunfo e foi dos pés do ex-Sporting que esteve um dos lances mais perigosos do jogo.





Isolado, Mané viu Luís Maximiano fazer uma grande mancha a um remate do jogador. A partida terminou empatada e o Sporting consegue alcançar um ponto em Vila do Conde, depois de ter jogado mais de 20 minutos com dez jogadores. Com o empate, a equipa de Silas cai para o quarto lugar, depois da vitória do Sporting de Braga sobre o Benfica.