I Liga. Sporting continua a preparar deslocação à Amadora

O Sportng entra em campo no sábado para disputar a 27.ª jornada da I Liga Portuguesa. A partida será jogada frente ao Estrela da Amadora, clube que luta pela manutenção.





De acordo com o clube leonino, quatro jogadores da equipa principal regressaram aos treinos. Ousmane Diomande, Franco Israel, Geny Catamo e Maxi Araújo estiveram presentes em partidas internacionais pelas respetiva seleções e já treinaram às ordens de Rui Borges.







Para além destes quatro jogadores, nove jogadores da formação também estiveram presentes no treino.





"Ousmane Diomande, regressado dos compromissos da selecção, esteve às ordens de Rui Borges no relvado, assim como vários jogadores da formação: José Silva, Lucas Taibo, Lucas Anjos, Eduardo Felicíssimo, Henrique Arreiol, Alexandre Brito, Gabriel Melo, Afonso Moreira e Guilherme Pires", pode ler-se no sítio oficial do Sporting CP.





A equipa de Rui Borges regressa aos treinos esta sexta-feira, por volta das 12h30, à porta fechada. A seguir, será feita a antevisão da partida frente ao Estrela, na Academia de Alcochete.







O Sporting lidera a I Liga com 62 pontos, mais três que o Benfica, que tem um jogo a menos. A equipa de Rui Borges entra em campo este sábado para defrontar o Estrela da Amadora, depois de ter derrotado o Famalicão por 3-1, em Alvalade, na jornada 26.







O Estrela da Amadora está no 15.º lugar da I Liga, um acima do lugar do playoff de manutenção, com 23 pontos.