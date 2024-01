I Liga. Sporting demolidor frente ao Casa Pia mantém a liderança

Depois da eliminação na Taça da Liga, o Sporting não teve piedade do Casa Pia e dominou por completo a equipa treinada por Pedro Moreira.Coates foi o primeiro a marcar, após cabeceamento a corresponder a cruzamento de Nuno Santos e logo de seguida, Viktor Gyokeres regressou aos golos ao encostar depois de passe de Pedro Gonçalves.Logo de seguida foi a Pote quem coube a responsabilidade de marcar o 3-0, três minutos depois do golo anterior. O Casa Pia não conseguia respirar e um pique de Gyokeres (depois de grande jogada de Nuno Santos) levou a uma grande penalidade.O sueco não falhou da marca de 11 metros, num golo que leva Gyokeres a ultrapassar Simon Banza na lista de melhores marcadores da Liga Portuguesa. No entanto, as dores de cabeça para o Casa Pia ainda não tinham terminado. Num contra-ataque fulminante, uma perda de bola de Edwards deu a oportunidade a Trincão de fazer o 5-0.













Resultado demolidor ao intervalo para oque respondeu da melhor maneira ao desaire em Leiria.A segunda parte iniciou-se com o jogo praticamente resolvido mas mesmo assim o Sporting não tirou o pé do acelerador. Depois de regressar da CAN, Geny Catamo aproveitou uma bola à entrada da área e em jeito bateu Ricardo Baptista pela sexta vez na partida.O mesmo Catamo assistiu para os bis de Coates, depois de uma boa triangulação com Hjulmand. Nos descontos, Trincão aproveitou uma bola fora da área para também ele bisar na partida.O melhor resultado da Liga Portuguesa 23/24 até este momento. Com o resultado avolumado conseguido esta segunda-feira, o Sporting não deixa fugir a liderança para o rival Benfica, conseguindo não só os três pontos como também a melhor exibição desta época.