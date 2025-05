I Liga. Viktor Gyokeres distinguido como avançado do mês de Abril

Os treinadores da principal competição de futebol em Portugal escolheram o sueco como o melhor avançado da I Liga no mês de Abril. Gyokeres defrontou o Sporting de Braga, Santa Clara, Moreirense e Boavista e destacou-se com grandes exibições.





O avançado marcou oito golos, um deles contra o Sporting de Braga, conseguindo um hat-trick contra o Moreirense e um póquer (quatro golos) frente ao Boavista, na goleada do Sporting por 5-0.







Com estas exibições, Gyokeres arrecadou mais de 27 por cento dos votos e arrecadou o prémio mensal de melhor avançado pela terceira vez na temporada. Para trás ficaram Vangelis Pavlidis, do Benfica, e Clayton, do Rio Ave.





O sueco de 26 anos é o melhor marcador da I Liga, com 38 golos marcados em 33 jornadas. Gyokeres ainda se encontra na luta pela Bota de Ouro (especialmente com Kylian Mbappé e Mo Salah) e vai ter a oportunidade de melhorar o seu registo frente ao Vitória de Guimarães, em Alvalade, na última jornada da Liga. Partida que pode selar o bicampeonato que foge há 70 anos ao Sporting.