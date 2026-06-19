Internacional Ana Dias reforça equipa de futebol do Sporting

“Ana Dias é a primeira cara nova da equipa feminina de futebol do Sporting Clube de Portugal. A ponta de lança de 28 anos, de regresso ao campeonato nacional após experiências na Rússia, nos Estados Unidos da América, no México e na Turquia, mostrou-se extremamente feliz e orgulhosa por assinar com as ‘leoas’", referiu o clube.



Com 15 internacionalizações, Ana Dias chega ao Sporting após uma temporada nas turcas do Fomget Gençlik (com 21 jogos e cinco golos) e numa carreira na qual vestiu também as cores do Portland Thorns, Zenit, Amora, Condeixa, A-dos-Francos e Cadima.



“Sei da responsabilidade que é vestir e sentir o Sporting CP, mas [chego] com muita vontade e disponibilidade para começar já a trabalhar e para ajudar o Sporting CP a conquistar os títulos que merece”, referiu a jogadora.



O Sporting conquistou o seu último troféu em agosto de 2024, numa Supertaça em que bateu o Benfica, mas desde então não conseguiu qualquer título, com as ‘águias’ a vencerem seis campeonatos consecutivos.