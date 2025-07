Internacional portuguesa Diana Silva reforça Benfica proveniente do Sporting

“Estou muito feliz por assinar por um dos melhores clubes do mundo. Não posso dizer de outra forma, acho que o Benfica confiou em mim, e eu quero também contribuir com títulos para o clube”, disse Diana Silva aos canais de comunicação do emblema lisboeta.



A avançada, de 30 anos, confessou estar “ansiosa por começar a trabalhar” e disse que o Benfica “é um clube muito exigente, os adeptos são muito exigentes”, mas isso só pode ser encarado por si como algo muito positivo.



A internacional destaca a ligação já existente com várias jogadoras do plantel, com quem partilha balneário na seleção nacional e até no Sporting, caso de Ana Borges, que também rumou esta época para o Benfica.



“Conto que seja um ponto positivo conhecer algumas das jogadoras do plantel, com as quais já joguei. Poderá ser uma adaptação mais fácil por causa disso, mas não conto que seja fácil no geral”, ressalvou a internacional lusa, que se encontra ao serviço da seleção nacional no Campeonato da Europa que decorre na Suíça.



Natural da Amadora, soma mais de uma centena de internacionalizações por Portugal e passou por clubes como Atlético Ouriense, Clube de Albergaria, Sporting e Aston Villa (Inglaterra), destacando-se pela velocidade, inteligência e capacidade de finalização.