Invasão a Alcochete. André Pinto: "Vi o Misic levar com um cinto na cara"

O ex-jogador do Sporting André Pinto começou por recordar que se encontrava no ginásio quando viu os primeiros agressores: “”, contou, detalhando que, logo no balneário, viu tochas e ouviu o alarme de incêndio. O jogador lembrou que “”.Para depois acrescentar que os agressores entraram a dizer: ‘”.Os indivíduos, segundo o defesa, procuravam o Acuña e o Battaglia.Sobre as agressões especificou: “”, relatou.André Pinto contou que os agressores entraram e começaram a insultar os jogadores e logo partiram para as agressões: “”.Depois, os indivíduos “” aos restantes para ir embora. “”, contou, considerando que o cinto na cara de Mišić foi “”.

Em relação à reunião que terá havido em Alvalade, no dia antes do ataque, André Pinto disse recordar-se do presidente de então Bruno de Carvalho a “falar dos desacatos no aeroporto da Madeira porque os adeptos lhe estavam a ligar para saberem a morada deles, onde viviam e que estava a tentar acalmar”.